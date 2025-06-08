Путин подписал закон о проведении эксперимента по легализации гостевых домов

﻿﻿Заседание будет проходить с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. Испытания пройдут в Республике Алтай, Дагестане, Крыму, Алтайском крае, Краснодарском, Приморском, Ставропольском краях, Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской, Севастопольской областях и Сириусе.