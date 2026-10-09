Тёплый и холодный алюминий: как не превратить окна в источник плесени и убытков

Когда заходит разговор об алюминиевых окнах, многие сразу представляют себе холодный металл, который зимой покрывается инеем, а летом раскаляется так, что до него невозможно дотронуться.
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