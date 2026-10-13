Лукашенко критикует европейские планы модернизации ядерного потенциала

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 октября 2026 года выразил обеспокоенность в связи с откровенными спекуляциями стран Европы на теме совершенствования ядерного потенциала, которое он назвал «ядерным щитом Европы».
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