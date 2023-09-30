В США вспомнили о советской тактике, способной уничтожить дроны ВСУ

Советская тактика с применением вертолетов Ка-27 и малых противолодочных кораблей проекта 1124 поможет Черноморскому флоту России уничтожить новые украинские беспилотные подводные аппараты "Маричка", заявил военный обозреватель Forbes Дэвид Экс.
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