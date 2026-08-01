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Лесные пожары на Ямале вплотную подошли к региональным трассам, а дым и гарь накрыли несколько районов

Лесные пожары на Ямале вплотную подошли к региональным трассам, а дым и гарь накрыли несколько районов

Ситуация с природными пожарами в Ямало-Ненецком автономном округе продолжает ухудшаться. Несмотря на предпринимаемые меры, огненная стихия подбирается к инфраструктурным объектам и населенным пунктам.

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