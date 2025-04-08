Россиянка погибла в Таиланде после падения с 14-го этажа

В Паттайе 26-летняя россиянка погибла после падения с балкона 14-го этажа, при этом в ее квартире находился предполагаемый россиянин, который заявил, что женщина перед трагедией громко спорила по телефону.
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