Пермский край занял пятое место в «ЭКГ-рейтинге» агентства RAEX, оценивающем вклад регионов в достижение национальных целей устойчивого развития, и за год поднялся на десять позиций.
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