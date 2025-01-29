В Госдуме рассказали о повышении военных пенсий

Комитет Госдумы (ГД) по обороне поддержит и оперативно подготовит к рассмотрению на пленарном заседании законопроект, позволяющий увеличить размер военных пенсий, который скоро внесет в ГД российское правительство.
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