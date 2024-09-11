Наталья Королева язвительно высказалась в сторону новоиспеченной невестки: «Из воробушка превратилась в лебедушку»

Всем давно известно, что Наталья Королёва никак не может всерьез воспринять выбор сына. Единственный наследник четыре года назад привел в родительский дом возлюбленную, с которой познакомился в ночном клубе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии