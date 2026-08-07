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Европе прогнозируют рекордное за десятилетие снижение производства сахара

Европе прогнозируют рекордное за десятилетие снижение производства сахара

Европейский рынок сахара может столкнуться с самым слабым урожаем за последнее десятилетие. По оценкам аналитиков S&P Global Commodity Insights, производство в странах ЕС и Великобритании в сезоне 2026/27 сократится примерно до 15 млн тонн — это станет самым низким показателем с 2015 года.

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