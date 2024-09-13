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Ученые: чай с молоком может быть опасен для здоровья почек и ЖКТ

Ученые: чай с молоком может быть опасен для здоровья почек и ЖКТ

Немецкие ученые провели эксперимент, который доказал, что чай с молоком может быть опасен для здоровья почек и ЖКТ.

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