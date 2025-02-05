В нефти вырисовывается новый тренд

Нефть марки Brent (фьючерс BRNJ2025 ICE Europe) вчера пережила довольно волатильный день — на какое-то время опускалась к $74 за баррель, после чего последовал мощный откуп просадки на новостях о возможных санкциях против иранской нефти.
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