Погранслужба заявила, что свыше 22 тыс. человек пытались незаконно покинуть Украину

Более 22 тысяч человек были задержаны с февраля 2022 года при попытке незаконно выехать с Украины. Об этом заявил представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко, сообщается в эфире украинского телемарафона.
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