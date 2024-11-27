Прототип RTX 4090 Ti найден в мусорке

Прототип RTX 4090 Ti, как сообщается, был обнаружен в корзине для компьютерного хлама. Карта имеет печатную плату, установленную параллельно материнской плате, а разъемы для подключения дисплея смонтированы на отдельной дочерней плате.
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