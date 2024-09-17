Полиция занялась исчезновением пережившего покушение Тамбовской ОПГ бизнесмена

Полиция проводит проверку по заявлению об исчезновении бывшего совладельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Сергея Васильева, пережившего покушение, организованное лидером тамбовской ОПГ Владимиром Барсуковым (Кумариным).
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