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«Акацая» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО

«Акацая» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

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