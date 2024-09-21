«Акацая» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
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