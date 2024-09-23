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Петербургский дневник

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Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: у ВСУ отсутствуют ресурсы для прорыва к Курской АЭС

ВС РФ уже выстроила несколько эшелонов и линий обороны Командование украинской армии осознает, что у них уже нет ресурса прорваться к Курской АЭС, сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России генерал-майор Апти Алаудинов.

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