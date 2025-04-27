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В России высказались о снятии санкций со страны

В России высказались о снятии санкций со страны

Если санкции с России будут сниматься, необходимо в первую очередь снять ограничение на доступ к высоким технологиям, в том числе на чипы и электронику с Запада, высказал свое мнение заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

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