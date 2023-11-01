Было похоже на землетрясение: 47-й арсенал ВСУ наши достали за 630 км от линии фронта

Снабжение войск противника под Авдеевкой прервано Александр Ситников Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Киевская «Фабрика новин» («Фабрика новостей») сообщила, что в ночь на 25 октября россияне нанесли очередной удар по Украине.
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