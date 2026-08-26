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На Украине массовая потасовка и шествие с криками «Позор!» после конфликта жителей с сотрудниками ТЦ

На Украине массовая потасовка и шествие с криками «Позор!» после конфликта жителей с сотрудниками ТЦ

Началось с конфликта жителей с сотрудниками ТЦК.Всё произошло в Тернополе. По данным местных СМИ, конфликт начался во время попытки силой задержать мужчину в одном из жилых домов.

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