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39-летний Паризе забил победный гол во 2-м матче серии с «Виннипегом». Хеллибак потерял шайбу за воротами из-за прессинга Тренина

39-летний Паризе забил победный гол во 2-м матче серии с «Виннипегом». Хеллибак потерял шайбу за воротами из-за прессинга Тренина

«Колорадо» обыграл «Джетс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (5:2, 1-1).  В конце второго периода при счете 2:2 вратарь канадского клуба Коннор Хеллибак потерял шайбу за воротами в результате прессинга форварда «Эвеланш» Якова Тренина.

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