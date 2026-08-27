Увидел девочку на велосипеде, схватил и потащил к реке: жестокому педофилу озвучили приговор. Извращенец задушил жертву её же рубашкой в Кореновском районе Кубани

Увидел девочку на велосипеде, схватил и потащил к реке: жестокому педофилу озвучили приговор. Извращенец задушил жертву её же рубашкой в Кореновском районе КубаниКраснодарский краевой суд огласил приговор Николаю Цыганкову.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии