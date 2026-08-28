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Daily Storm

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Открытка московской первоклассницы помогла герою СВО Эльдару Шарипову выжить

Открытка московской первоклассницы помогла герою СВО Эльдару Шарипову выжить

В ней девочка написала одно слово: «Живи»Письмо московской первоклассницы Маши спасло жизнь ветерану СВО, кавалеру медали «За храбрость» Эльдару Шарипову.

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