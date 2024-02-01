Суд вынес приговор мошенникам по делу о продаже ненужных БАДов пенсионерам

Суд назначил наказание каждому из участников ОПГ от 3 до 9 лет. Кировский районный суд огласил приговор в отношении 11 мошенников, признанных виновными по делу о продаже пенсионерам БАДов под видом дорогих лекарств.
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