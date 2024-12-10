Либерализм как бешенство с жиру

Случилось мне отдыхать в компании русских эмигранток, собравшихся по случаю дня рождения. Как водится, Маргарита уповала встретить хоть одного завалящего агента Кремля и обменяться с ним, то есть с ней, многозначительными взглядами.
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