Даниил Медведев: «На харде смотрю меньше своих матчей: сразу понимаю, что сделал не так. На грунте у меня нет такого чувства игры, поэтому пересматриваю»

Вчера в Мадриде он уступил Касперу Рууду 3:6, 5:7 и не смог выйти в полуфинал. – А ты будешь пересматривать этот матч? Как вообще ты смотришь повторы: полностью, отдельные моменты или хайлайты? – По-разному бывает.