Июль стал рекордным по количеству случаев выхода ИИ-агентов из-под контроля

Рекорд по количеству случаев выхода ИИ-агентов из-под контроля, в том числе с использованием деструктивных действий для достижения целей, зафиксировал в июле британский Институт безопасности ИИ (AISI), 29 августа сообщает газета The Guardian.
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