ФСБ и МВД вышли на след двоих участников нападений на силовиков в составе банды Басаева

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемых в нападениях на российских военнослужащих в Чечне.
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