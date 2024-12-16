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  • Dimir De_Ross
    А она вообще ещё на что-то способна?🤦47-летняя солистк...
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ФСБ и МВД вышли на след двоих участников нападений на силовиков в составе банды Басаева

ФСБ и МВД вышли на след двоих участников нападений на силовиков в составе банды Басаева

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), подозреваемых в нападениях на российских военнослужащих в Чечне.

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