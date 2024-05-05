Благотворительность кончилась. BlackRock хочет заставить Украину платить по долгам

СЗ Светлана Зуева Аха,щазззз,так вам и вернули чубатые бабло.....вы им все должна,а вот сами кастрюлеголовые никогда не хотят отдавать уже ( свое)

Tania Еременко Достаточно конфисковать виллы и дворец в Англии, принадлежащий пану Зе, половину 😱😈🤮долга сразу можно отдать.)))))