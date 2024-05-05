Политика как он...
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Политика как она есть

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Благотворительность кончилась. BlackRock хочет заставить Украину платить по долгам

Благотворительность кончилась. BlackRock хочет заставить Украину платить по долгам

Крупнейший в мире американский глобалистский фонд BlackRock намерен заставить Украину платить по государственному долгу.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Аха,щазззз,так вам и вернули чубатые бабло.....вы им все должна,а вот сами кастрюлеголовые никогда не хотят отдавать уже ( свое)
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10 час.
Tania Еременко
Достаточно конфисковать виллы и дворец в Англии, принадлежащий пану Зе, половину 😱😈🤮долга сразу можно отдать.)))))
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8 час.
N
Nata
А не потому ли сейчас так активизировался бывший прихватизатор России г-н Чубайс? Страна 404 заканчивает своё существование, а бабло и активы так хочется отжать!
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7 час.

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