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Овечкин попал в топ-4 лучших спортсменов в истории Вашингтона по версии The Sporting News

The Sporting News представил свою версию лучших спортсменов в истории Вашингтона. Эксперты издания определяют четырех лучших спортсменов в истории 13 американских городов, в которых базируется не менее 4 клубов из лиг НХЛ, НФЛ, МЛБ, НБА и женской НБА.

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