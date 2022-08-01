Овечкин попал в топ-4 лучших спортсменов в истории Вашингтона по версии The Sporting News

The Sporting News представил свою версию лучших спортсменов в истории Вашингтона. Эксперты издания определяют четырех лучших спортсменов в истории 13 американских городов, в которых базируется не менее 4 клубов из лиг НХЛ, НФЛ, МЛБ, НБА и женской НБА.