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В поисках фантома: новый роман Франка Буиса «Человек обитаемый»

В поисках фантома: новый роман Франка Буиса «Человек обитаемый»

Писатель покупает дом во глухой провинции, но вместо вдохновения испытывает страх и тревогу. Замкнутые местные жители, заснеженные пейзажи, тайны и секреты — саспенс здесь сочетается с психологической драмой.

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