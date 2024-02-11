В поисках фантома: новый роман Франка Буиса «Человек обитаемый»

Писатель покупает дом во глухой провинции, но вместо вдохновения испытывает страх и тревогу. Замкнутые местные жители, заснеженные пейзажи, тайны и секреты — саспенс здесь сочетается с психологической драмой.
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