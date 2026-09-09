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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соколов об обмене из «Торпедо»: «Очень хотелось сыграть на новой арене. Готовился к сезону в Нижнем, но хоккей такая штука, все иногда меняется за день. Так получилось, теперь начинается новая глава»

Нападающий Егор Соколов высказался о своем переходе в «Ак Барс». Вчера форварда обменяли из «Торпедо» в минское «Динамо», после чего «Ак Барс» выменял его у клуба из Беларуси.

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