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Пауза вместо снижения: почему ключевая ставка осталась на 14% и как это повлияет на личные финансы

Пауза вместо снижения: почему ключевая ставка осталась на 14% и как это повлияет на личные финансы

Когда ждёшь одного решения, а получаешь другое — это всегда заставляет задуматься. 11 сентября 2026 года Банк России оставил ключевую ставку на уровне 14% годовых, хотя многие надеялись на очередное смягчение.

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