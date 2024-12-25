АТАГ: у российских туристов вырос интерес к поездкам в старинные русские города

Россияне, путешествующие самостоятельно без помощи турагентств, в уходящем году бронировали номера в гостиницах и билеты на транспорт через онлайн-сервисы на 40% чаще, чем в прошлом году, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные исследования Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ, входят "Яндекс Путешествия", "Островок", МТС Travel, "Туту", "Авито Путешествия", Aviasales и "Путешествия в Т-банке").