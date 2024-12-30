Выжить и пережить новогодние праздники: врачи о том, как сохранить здоровье за столом

Впереди - длинные новогодние праздники. О том, как не загреметь в эти дни в больницу после плотных обедов и ужинов, не повысить сахар в крови детям бесконечными сладостями и не отравиться алкоголем, «Татар-информу» объяснили гастроэнтеролог, нарколог, токсиколог и педиатр.