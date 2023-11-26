Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Новые власти Аргентины рассмотривают вступление в БРИКС

Новые власти Аргентины рассмотривают вступление в БРИКС

TN: новые власти Аргентины рассматривают возможность вступления в БРИКС Команда нового президента Аргентины рассматривает возможность присоединения к БРИКС, несмотря на ранее заявленный план отказаться от заявки, сообщает TN.

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