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FiNE NEWS

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Российские силы ПВО сбили более 240 украинских беспилотников за одну ночь

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали 244 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России.

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