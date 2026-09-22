Российские силы ПВО сбили более 240 украинских беспилотников за одну ночь

За прошедшую ночь российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно нейтрализовали 244 украинских беспилотника самолетного типа над территорией России.
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