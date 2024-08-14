Премьер Японии Кисида заявил, что не намерен выдвигаться на второй срок

Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO Японский премьер Фумио Кисида во время пресс-конференции заявил, что не станет выдвигать собственную кандидатуру на выборах председателя правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП) в сентябре 2024 года.