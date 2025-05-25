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Компания Pulsar Fusion представила концепцию ракеты на ядерном двигателе Sunbird для полётов на Марс за полгода

Компания Pulsar Fusion представила концепцию ракеты на ядерном двигателе Sunbird для полётов на Марс за полгода

Британский стартап Pulsar Fusion объявил о создании прототипа ракеты Sunbird Migratory Transfer Vehicle, которая способна сократить время полёта к Марсу до шести месяцев.

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