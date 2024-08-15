В Москве поднимут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам

С 1 сентября в Москве вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Об этом сообщил глава комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам, редактор проекта постановления Александр Семенников, передает «РИА Новости» 15 августа.