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Резонансное заявление о коррупции в Минобороны Украины: "Пропавший" координатор теракта на "Северных потоках" впервые прервал молчание

Резонансное заявление о коррупции в Минобороны Украины: "Пропавший" координатор теракта на "Северных потоках" впервые прервал молчание

Отставной полковник СБУ Червинский, которого слили западные издания, назвав его координатором теракта на "Северных потоках" при Залужном, впервые прервал молчание после новостей о своей "пропаже" и "похищении".

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