Майкл Макфол безосновательно обвиняет бизнес США в уплате налогов в РФ Сергеева ТатьянаБывший посол США в России Майкл Макфол резко раскритиковал американские компании, которые продолжают вести бизнес в России и перечислять налоги в российский бюджет.
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