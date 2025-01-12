Майкл Макфол безосновательно обвиняет бизнес США в уплате налогов в РФ Сергеева ТатьянаБывший посол США в России Майкл Макфол резко раскритиковал американские компании, которые продолжают вести бизнес в России и перечислять налоги в российский бюджет.