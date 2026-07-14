Сломал челюсть священнику: задержан военный из «Скели»

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали военнослужащего элитного 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» по подозрению в жестоком избиении военного капеллана и нападении на офицера.
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