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Сломал челюсть священнику: задержан военный из «Скели»

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали военнослужащего элитного 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» по подозрению в жестоком избиении военного капеллана и нападении на офицера.

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