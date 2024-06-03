Вулкан Килауэа на Гавайях начал извергаться

На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа. Об этом 3 июня сообщила Геологическая служба США.«Новое извержение началось приблизительно в 0:30 по времени HST [12:30 мск] в понедельник 3 июня примерно в 4 км к юго-западу от Калуапеле (кальдеры Килауэа) на территории Гавайского вулканического национального парка», — говорится в сообщении.