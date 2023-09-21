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В Донецке готовится к запуску лаборатория по производству лекарств

В Донецке готовится к запуску лаборатория по производству лекарств

Лаборатория по производству лекарственных препаратов готовится к вводу в эксплуатацию в Донецке. Соответствующее заявление сделала глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова в четверг, 21 сентября.

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