В Донецке готовится к запуску лаборатория по производству лекарств

Лаборатория по производству лекарственных препаратов готовится к вводу в эксплуатацию в Донецке. Соответствующее заявление сделала глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Алла Самойлова в четверг, 21 сентября.