Пескобазу уберут с берега Оби ради будущей набережной в Новосибирске

Седьмой арбитражный апелляционный суд изменил решение первой инстанции и обязал ООО «Сибирский причал» убрать не только самовольно занятый земельный участок, но и прилегающую береговую полосу до уреза воды.
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