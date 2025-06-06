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Политика как она есть

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На Западе опровергли слухи о Трампе в «списке Эпштейна»

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Ведущий Newsmax Карл Хигби опроверг информацию о том, что президент США Дональд Трамп фигурирует в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна.

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