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СССР-Россия

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Западу точно «умом Россию не понять»…

Западу точно «умом Россию не понять»…

РФ превратила санкции в «золотое дно», а западники потеряли 103 млрд долларов Владимир Малышев    «Как Путин превратил западный бойкот в золотое дно» — под таким заголовком крупнейшая газета США New York Times опубликовала статью, в которой с очевидным унынием признает, что введенные против России санкции не смогли разрушить ее экономику, а наоборот, принесли ей пользу, а сам Запад в результате сильно пострадал.

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Комментарии
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Varshavskiy Иващенко
Каким умом?Разве у них есть ум?
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