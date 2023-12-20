Западу точно «умом Россию не понять»…

РФ превратила санкции в «золотое дно», а западники потеряли 103 млрд долларов Владимир Малышев «Как Путин превратил западный бойкот в золотое дно» — под таким заголовком крупнейшая газета США New York Times опубликовала статью, в которой с очевидным унынием признает, что введенные против России санкции не смогли разрушить ее экономику, а наоборот, принесли ей пользу, а сам Запад в результате сильно пострадал.
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