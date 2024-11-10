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Политолог Кедми: Трамп намерен снять напряженность в отношениях с РФ

Политолог Кедми: Трамп намерен снять напряженность в отношениях с РФ

Избранный президент США Дональд Трамп будет стремиться к снятию напряженности в отношениях с Россией, заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью болгарскому порталу «Поглед Инфо».

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