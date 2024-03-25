Юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон

Вячеслав Денисов Ага! «Поправки», как понадобилось кое-кому, приняли за неделю, а чтобы террористов уничтожать, так прямо-таки оказывается, непреодолимая преграда! Закон о пенсионном ограблении, так и вообще принят в нарушение конституционных норм и ничего!

ЕА Евгений Алексеенко кАКАЯ ЧУШЬ,ВСЕ ЭТИ СУДЫ(зОРЬКИНЫ) ОНИ ПРОТИВ НАРОДА,КАК ГРУСТНО ЖИТЬ В ТАКОМ ОБЩЕСТВЕ.сМЕРТНУЮ КАЗНЬ НАДО ДАВНО ВВЕСТИ