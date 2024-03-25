Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон

Юридически отменить мораторий на смертную казнь в России можно, только приняв новый Основной закон

13 выводов из первых допросов отморозков. Пустить следствие по ложному следу? о тем допросам, которые уже попали в сеть, можно сделать некоторые выводы об исполнителях теракта в «Крокус Сити Холле».

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Ага! «Поправки», как понадобилось кое-кому, приняли за неделю, а чтобы террористов уничтожать, так прямо-таки оказывается, непреодолимая преграда! Закон о пенсионном ограблении, так и вообще принят в нарушение конституционных норм и ничего!
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1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
кАКАЯ ЧУШЬ,ВСЕ ЭТИ СУДЫ(зОРЬКИНЫ) ОНИ ПРОТИВ НАРОДА,КАК ГРУСТНО ЖИТЬ В ТАКОМ ОБЩЕСТВЕ.сМЕРТНУЮ КАЗНЬ НАДО ДАВНО ВВЕСТИ
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1 час.
Анатолий Зотов
Как я понял, в Конституции не написано об отмене высшей меры, а мораторий принят решением Конституционного Суда. И как решение КС влияет на Конституцию? Пусть КС отменит своё решение о моратории и всё.
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27 мин.

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